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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - BURSA

Traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - BURSA

- Kaza yerinden detay - Yaralılara müdahale görüntüleri - Traktör ve otomobilin görüntüsü - Traktörü olay yerinden kaldırma çalışmaları Bursa 'da traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Orhangazi ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına devrilen traktördeki baba ve 2 oğlu yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Serkan İskender'in (48) kulladığı 16 CTY 72 plakalı otomobil, Orhangazi - İznik kara yolu, Yeniköy Kavşağı'nda, Şerif Özay (65) yönetimindeki 16 VM 945 plakalı traktörle çarpıştı.Savrulan traktör, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.Kazada, traktör sürücüsü Şerif Özay ile oğulları Serhat (36) ve Serkan Özay (32) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sulama Kanalı 

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