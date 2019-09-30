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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Traktörle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - ADIYAMAN

Traktörle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Olay yerindeki ambulans - Yaralının ambulansa taşınması - Traktör ve motosikletten görüntü - Hastaneden görüntü - Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Adıyaman 'da traktörle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.Yakup Karaman idaresindeki 02 HK 920 plakalı traktör, Kahta Siverek kara yolunun Narince köyü yakınlarında Aydın Demir'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.Römorkun altında kalan sürücü Demir, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 yaşındaki Murat Demir (3) Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sağlık durumu ağır olan sürücü Demir, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

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