Traktörle gelin konvoyu yaptılar

-Damat Hasan Güner’in konuşması

-Gelin Tuba Ünlü Güner’in konuşması

-İlçede traktörle dolaşmaları



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir damat süslediği traktörlerle konvoy yaparak gelin aldı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir traktör bayisinde görevli Ali Güner’in oğlu Hasan Güner (26), gelin almaya traktörleri gelin arabası gibi süsleyerek kız evine gelin almaya gitti. Eşi Tuba Ünlü Güner'i Avcılar Lokali Parkından dualarla alan damat Hasan Güler, traktörün direksiyon başına bindi. Eşi Tuba ise gelinliği ile traktöre binerek 15 traktörlerle ilçe içerisinde tur attılar. Görenlerin büyük ilgisini çeken traktör konvoyuna vatandaşlarda cep telefonlarına kayıt aldı. Traktör işiyle uğraştıklarını söyleyen damat Hasan Güner, "Biz zaten traktör işleri ile uğraşmaktayız. Traktör bu bölgenin geçim kaynağı olduğundan gelin arabası yerine traktörle gelin almaya giderek eşime sürpriz yaptım" dedi.

Gelin Tuba Ünlü Güner ise eşinin sürpriz yaptığını belirterek "Eşim gerçekten sürpriz yaptı. Zaten traktör işiyle uğraşıyordu. Çok da güzel oldu" diye konuştu.

Gelin ve damat evlerine indiklerinde davetliler tarafından kutlandı ve takılar takıldı.

