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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Traktörle çarpıştı, iki bacağı da kopma noktasına geldi

Traktörle çarpıştı, iki bacağı da kopma noktasına geldi

Hasan Demir'in helikopter ile hastaneye sevk edilmesi

( İZMİR -ÖZEL)- 112 Helikopteri Tireli Genç İçin Umuda Havalandı İZMİR

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Bayramlaşma Ameliyat Helikopter 


- İzmir’in Tire ilçesinde Hasan Demir adlı genç motosikletiyle bayramlaşmaya giderken traktörle çarpıştı. Gencin her iki bacağı da kopma noktasına geldi. İzmir’in Tire ilçesinde, motosikletiyle akrabalarıyla bayramlaşmaya giden Hasan Demir (28), Çiniyeri köyü zincirli mevkiinde traktörle çarpıştı. İki bacağı birden kopma noktasına gelen genç adam çağrılan hava ambulansıyla İzmir’e sevk edildi. İddiaya göre, süt toplama merkezinde çalışan Demir, bayramın ikinci günü öğle saatlerinde 35 YKP 96 plakalı motosikletiyle annesi Sadike Demir’i de yanına alarak akrabalarıyla bayramlaşmak için yola çıktı. Demir, Zincirli mevkine geldiğinde son derece virajlı olan yolda Ahmet T. yönetimindeki traktörle çarpıştı. Feci kaza sonrası traktörde bulunan 3 kişi ile anne Sadike Demir hafif şekilde yaralandı. Motosiklet sürücüsü Hasan Demir ise o kadar şanslı değildi. Ameliyata alındı Genç adam ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Burada, ilk müdahalenin ardından durum değerlendirmesi yapan doktorlar, genç adamın İzmir’e sevk edilmesini kararlaştırdı. Çağrılan hava ambulansı kısa sürede Tire Devlet Hastanesi’nin helikopter pistine indi. Genç adam sağlık ekibi ve doktorların gözetiminde İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek, ameliyata alındı.
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