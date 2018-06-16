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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Traktörle çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı (2) - SİVAS

Traktörle çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı (2) - SİVAS

- Traktörle çarpışan yolcu otobüsü devrildi - 27 yaralı - D - 100 Karayolu'nun Koyulhisar ilçesi Oymak - 1 mevkisindeki kaza yeri - Yolcu otobüsünden detaylar - Traktörden detaylar - Yolcu otobsündeki yolcuların kaza anını anlatması - Koyulhisar Devlet Hastanesi önüSİVAS (AA) - Sivas 'ın Koyulhisar ilçesinde, traktörle çarpışan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.Kars - İstanbul seferini yapan Kars Kalesi firmasına ait Serhat Görceğiz yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü, D - 100 Karayolu'nun Koyulhisar ilçesi Oymak - 1 mevkisinde, Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 58 KD 478 plakalı traktörle çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Yolcu Otobüsü 

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