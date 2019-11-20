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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - BURSA

Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - BURSA

- Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan araçların görüntüleri - Sağlık görevlilerinin yaralılara müdahalesiBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Şükrü Ayan idaresindeki 16 AEL 740 plakalı otomobil, İznik - Yenişehir kara yolunda, karşı yönden gelen İbrahim Sevim'in kullandığı 16 H 2475 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada, sürücülerden Ayan olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobildeki Zeylül ve Doğukan Ayan ile traktör sürücüsü Sevim yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

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