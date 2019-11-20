Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - BURSA
- Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan araçların görüntüleri - Sağlık görevlilerinin yaralılara müdahalesiBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Şükrü Ayan idaresindeki 16 AEL 740 plakalı otomobil, İznik - Yenişehir kara yolunda, karşı yönden gelen İbrahim Sevim'in kullandığı 16 H 2475 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada, sürücülerden Ayan olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobildeki Zeylül ve Doğukan Ayan ile traktör sürücüsü Sevim yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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