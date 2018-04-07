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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Traktöre çarpan otomobil yandı - SİVAS

Traktöre çarpan otomobil yandı - SİVAS

- Traktöre çarpan otomobil yandı - Kaza yerinden genel detay görüntüler - Yanan araçtan görüntülerTraktöre çarpan otomobil yandı - Kazada iki sürücü yaralandıSİVAS (AA) - Sivas 'ta traktöre çarparak şarampole düşen otomobil yandı, kazada iki sürücü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hafik ilçesinden Sivas 'a giden İsa Kahraman (32) yönetimindeki 61 TT 467 plakalı otomobil, Yeni Sofular köyü yakınlarında aynı yönde seyreden ve arkasında balya yapma makinesi takılı olan Mesut Gümüş'ün (29) kullandığı 46 EP 776 plakalı traktöre çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör yola devrildi, otomobil şarampole düştü. Kazada sürücüler Kahraman ve Gümüş yaralandı.Kazadan kısa süre sonra otomobil alev aldı. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi. Sivas Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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