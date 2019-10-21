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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Traktöre çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Traktöre çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

OLAY YERİNİ İNCELEYEN POLİS EKİPLERİ

( BURSA ) BURSA

Hastane 


- Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni hastane yolunda traktöre çarpan otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı. Kaza 16 ZR 295 plakalı otomobil traktöre çarpıp takla attı. Otomobil sürücüsü Adil Ç. ve eşi yaralanarak, 112 ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsünün yara almadığı kaza ile alakalı soruşturma sürüyor. (HT-MŞ)
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