Traktör yükünün ağırlığıyla şaha kalktı: 1 yaralı - SAKARYA Haberi
- Olay yerinden detaylarTraktör yükünün ağırlığıyla şaha kalktı: 1 yaralıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde, römorkundaki kum yükü ağır gelen traktörün, arka tekerleri üzerinde şaha kalkarak devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 54 AS 270 plakalı traktör, Yeniköy mevkisinde yokuş çıkarken römorkundaki kum yükü nedeniyle arka tekerleri üzerinde şaha kalkarak geriye doğru devrildi.Kazada, sürücü Mustafa K. traktörle römork arasına sıkışarak yaralandı.Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ambulansıyla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.