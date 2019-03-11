Traktör turizm seyahatinde sürücüye şok ceza



- Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 9 öğrencinin seyir halindeki bir traktör üzerindeki yolculuğu sonrası harekete geçen jandarma sürücüye ceza yağdırdı. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Karaköprü ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde yaşanmıştı. Geçit Mahallesi'nde ikamet eden 9 öğrenci, hafta sonu okul servislerinin çalışmamasından dolayı Sarımlı Mahallesi'ne yürüdü. Öğrenciler yürüdükleri sırada yoldan geçen ve sürücülüğünü A.Y.’nin yaptığı traktöre bindi. 9 öğrencinin bir traktör üzerinde yolculuk yapması görenler tarafından tepkiye neden oldu. Tepkiler sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, tespit ettiği traktör sürücüsü A.Y.’ye ve traktöre ceza kesti. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “09 Mart 2018 tarihinde traktör arkasında takılı kültivatör üzerinde öğrencilerin taşınması olayının ulusal ve yerel basında paylaşılması olayı ile ilgili olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma sonucunda, Olayın Karaköprü ilçesi Geçit Mahallesinde yaşandığı tespit edilmişti. İlköğretim okulunda eğitim öğretim gören Sarımlı Mahallesinde ikamet eden bir grup öğrencinin olduğu, hafta sonu olması nedeniyle öğrenci servislerinin taşımacılık yapmadığından dolayı öğrencilerin ders bitiminde Geçitli Köyü’nden yaya olarak Sarımlı Köyü’ne yürüdü. Bu esnada yoldan geçen ve sürücülüğünü A.Y. isimli şahsın yaptığı traktörü durdurarak kültivatöre binerek köye gittikleri tespit edilmiştir. Traktör sürücüsü A.Y. hakkında ‘Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak’ gereği 108 TL idari para cezası işlemi, ayrıca traktörün yapılan sorgusunda da muayenesinin yenilenmediğinden dolayı traktör sahibi İ.Y. hakkında da muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak’ maddesi gereği 235 TL idari Para cezası kesilerek muayenesinin yapılması amacıyla 7 gün trafikten men edilmiştir. Traktör sürücüsü ve traktör sahibine tarım araçları üzerinde insan taşınmaması hususunda gerekli uyarı ve ikazlar yapılmıştır. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı olarak 2019 yılında da Trafik denetimlerinin kesintisiz olarak devam edeceği, her türlü trafik kural ihlali bilgisinin alınması üzerine gerekli yasal işlemin ve bilgilendirme yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

