Traktör römorkundan 9 bin 540 paket kaçak sigara çıktı Haberi

-Römorkta bulunan kaçak sigaralardan detaylar

-Hükümet konağı



( HATAY ) - HATAY



- Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir traktörün römorkunda 9 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Samandağ yolu Güzelyurt Mahallesinde S.B.’ye ait traktörün römorku içerisinde 9 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan S.B ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (GKH-SO-Y)



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