Traktör römorkundaki demir minibüse girdi: 1 ölü, 6 yaralı



- Adıyaman’ın Samsat ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, Adıyaman Samsat Karayolu Taşkuyu köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Hanifi Şimşek’in kullandığı 06 DM 396 plakalı traktör ile Samsat istikametine seyir halinde iken Abidin Fidan yönetimindeki 47 PD 992 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktöre arkadan çarptı. Kazada minibüs traktörün arkasındaki römorka çarptı. Üzerinde sulama boruları bulunan Römorktaki demir parçası minibüsün içine girdi. Kazada minibüs sürücü Abidin Fidan (48) ve yanında bulunan yeğeni Vedat Fidan ile traktörde bulunan sürücü Hanifi Şimşek, Gülnihal Şimşek, Yeter Şimşek, Mahmut Gazi Şimşek ve Zeynep Şimşek yaralandı. Kaza yerine gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılardan Abidin Fidan ve Vedat Fidan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abidin Fidan yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep Şimşek’in durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

