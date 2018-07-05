Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Traktör römorkundaki demir minibüse girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktör römorkundaki demir minibüse girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Kazaya karışan traktör ve minibüsün görüntüsü

( ADIYAMAN )- Adıyaman’da minibüs traktöre arkadan çarptı ADIYAMAN

Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Adıyaman’ın Samsat ilçesinde minibüsün traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, Adıyaman Samsat Karayolu Taşkuyu köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Hanifi Şimşek’in kullandığı 06 DM 396 plakalı traktör ile Samsat istikametine seyir halinde iken Abidin Fidan yönetimindeki 47 PD 992 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktöre arkadan çarptı. Kazada minibüs traktörün arkasındaki römorka çarptı. Üzerinde sulama boruları bulunan Römorktaki demir parçası minibüsün içine girdi. Kazada minibüs sürücü Abidin Fidan (48) ve yanında bulunan yeğeni Vedat Fidan ile traktörde bulunan sürücü Hanifi Şimşek, Gülnihal Şimşek, Yeter Şimşek, Mahmut Gazi Şimşek ve Zeynep Şimşek yaralandı. Kaza yerine gelen Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılardan Abidin Fidan ve Vedat Fidan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abidin Fidan yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Yaralılardan Zeynep Şimşek’in durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı