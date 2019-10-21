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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Traktör römorku devrildi Tonlarca mısır silajı yola saçıldı Video

Traktör römorku devrildi Tonlarca mısır silajı yola saçıldı Video

kaza yeri

Su Kanalı Mısır 

-traktör şoförünün konuşması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde traktöre takılı kancası çıkan römork su kanalına devrildi. Tonlarca mısır silajı yola saçıldı. Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Çavuşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Basri Şahin yönetimindeki 59 LL 155 plakalı traktörün, karşı şeride geçerken kancasından çıkan römorku su kanalına devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yaklaşık 3 ton mısır silajı yola saçıldı. O sırada iki otomobil de maddi hasarlı kazaya karıştı.
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