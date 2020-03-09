Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı

- Traktör menfeze devrildi: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Traktörün görüntüsü
-Jandarmanın görüntüsü
-Polisin görüntüsü
-Görgü tanığı Röp.
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün menfeze devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu Baymış köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin A. (47) idaresindeki 68 EV 479 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze devrildi. Kaza sonrası traktör sürücüsü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-AH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı