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14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

-kaza yapan araçlardan detay

Polis Hastane Jandarma Bild Sağlık Ekipleri 

--polis ve jandarma ekiplerinin çalışması
--ambulans detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da traktör ile pikap kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Malatya Karayolunun 5’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Serdar T. idaresindeki 23 DJ 056 plakalı pikap ters istikametten gelen Savaş Ç. yönetimindeki 23 AAD 056 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı.Kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza yerine UMKE, sağlık, polis, Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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