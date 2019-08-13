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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı Haberi

Traktör ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı Haberi

Kaza yapan otomobilden görüntü

Hastane Trafik Kazası Bild Aşırı Hız 

-Kazaya karışan traktörden görüntü
-Otomobilin fren izlerinden görüntü
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Solmaz köyünde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, Çınar ilçesi Solmaz köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşı yönlerden seyir halinde olan 21 EU 731 plakalı traktör ile aşırı hızla gelen 35 BEF 91 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu traktörde bulunan 3 kişi ve hurdaya dönen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Vatandaşlar yaralıları araçla Çınar Devlet Hastanesine ve Diyarbakır’da çeşitli hastanelere kaldırdı. Hurdaya dönen araçlarda yaralananlarının durumlarının normal olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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