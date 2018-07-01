Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

-Yaralılar ambulanstaki ilk müdahale görüntüsü

-Traktörcü röp.

-Traktör ve otomobilin görüntüsü



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hidayet Şerbetçioğlu idaresindeki 07 NV 953 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki Beyazıt Kavşağı’nda Yılmaz Şahin’in kullandığı 71 AP 343 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü Şerbetçioğlu ile otomobildeki yolculardan Satı Şerbetçioğlu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

