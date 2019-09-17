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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Traktör evin bahçesine uçtu

Traktör evin bahçesine uçtu

Kaza yerinden görüntü

Polis Müstakil Ev 

-sürücünün polislere olayı anlatması
-detaylar

( ÇORUM )- Son anda traktörden atlayan sürücü canını kurtardı ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesinde freni boşalan traktör 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Traktör sürücüsü son anda traktörden atlayarak canını kurtardı.Edinilen bilgilere göre olay Örnekevler Mahallesinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inen sürücüsü öğrenilemeyen 19 LL 994 plakalı traktör, 6 metre yükseklikten Fatih Beker’e ait müstakil evin bahçesinde bulunan Çardak’ın üzerine düştü. Kaza sonrası çardak yıkılırken, traktör sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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