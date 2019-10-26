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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Traktör devrildi: 2 yaralı - SAKARYA

Traktör devrildi: 2 yaralı - SAKARYA

- Odun yüklü traktörün devrilmesi - Kaza yapan traktörden detaylar Sakarya 'da traktör devrildi: 2 yaralıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Hendek ilçesinde odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Bayraktepe yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 HF 176 plakalı odun yüklü traktör devrildi.Kazada, araçta bulunan Ünal Venedik ve Cavit Doğan yaralandı.Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Venedik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, traktörün kaldırılmasının ardından normale döndü.

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