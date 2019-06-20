Traktör devrildi: 2 yaralı - ADIYAMAN

- Olay yeri - Kaza yapan traktör Adıyaman 'da traktör devrildi: 2 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.Nadir Karakutlu idaresindeki 02 KP 423 plakalı traktör, Salkımbağı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.Kazada sürücü ile traktörde bulunan Abdullah Karakutlu yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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