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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Traktör devrildi: 1 ölü - HATAY Video

Traktör devrildi: 1 ölü - HATAY Video

- Kaza yerinden detaylar - Devrilen traktörden görüntüler - Jandarma ve AFAD ekiplerinden görüntüler - Olay yerindeki vatandaşlar - Cenazenin olay yerinden kaldırılması Hatay 'da traktör devrildi: 1 ölüHATAY(AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.Caner Taşdemir (22) idaresindeki 31 H 1983 plakalı traktör, Yeditepe Mahallesi yakınlarında devrildi.Kazada sürücü Taşdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaza yerine gelen Taşdemir'in yakınları sinir krizi geçirdi.Taşdemir'in cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Yayladağı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Avcılık 

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