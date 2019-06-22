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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Traktör devrildi: 1 ölü - ÇANAKKALE Haberi

Traktör devrildi: 1 ölü - ÇANAKKALE Haberi

- Devrilen traktörden detaylar Çanakkale 'de traktör devrildi: 1 ölüÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çolak (61) idaresindeki 17 SC 287 plakalı traktör, ilçeye bağlı Yavaşlar köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Çolak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cenaze Akkale Direksiyon 

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