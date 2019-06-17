Traktör devrildi: 1 ölü - ÇANAKKALE

- Olay yerinden görüntüler Çanakkale 'de traktör devrildi: 1 ölüÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ahmet Güngör (44) idaresindeki 17 YA 611 plakalı traktör, Yassıbağ köyü Üveyik Deresi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Traktörün altında kalan Güngör, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Güngör'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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