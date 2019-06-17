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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Traktör devrildi: 1 ölü - ÇANAKKALE

Traktör devrildi: 1 ölü - ÇANAKKALE

- Olay yerinden görüntüler Çanakkale 'de traktör devrildi: 1 ölüÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ahmet Güngör (44) idaresindeki 17 YA 611 plakalı traktör, Yassıbağ köyü Üveyik Deresi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Traktörün altında kalan Güngör, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Güngör'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cenaze Akkale Direksiyon 

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