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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - ADIYAMAN

Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - ADIYAMAN

- Adıyaman 'da traktör devrildi - 1 ölü, 3 yaralı - İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekiplerinin olay yerine gelmesi - Devrilen traktör - Hayatını kaybeden Yüksel Şimşek'in yakınlarının olay yerinde sinir krizi geçirmesi - Köy sakinlerinin olay yerini izlemesi Adıyaman 'da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Besni ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Mehmet Şimşek yönetimindeki 02 DC 135 plakalı traktör, ilçeye bağlı Oyratlı köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.Kazada, traktöre bağlı römorkun altına kalan Yüksel Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün yanı sıra Elif Şimşek ve Ayşe Kızıldağ da yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.İtfaiye ve AFAD ekiplerince römorkun altından çıkarılan Yüksel Şimşek'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Besni Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.Kazayı duyarak olay yerine gelen Yüksel Şimşek'in yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Direksiyon Trol 

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