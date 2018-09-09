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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - SAMSUN Haberi

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - SAMSUN Haberi

- Olay yeri - Kaza yapan traktör Samsun 'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Temel Kılıç'ın (42) kullandığı 55 EN 483 plakalı traktör, Aşağıçinik Mahallesi'nde yokuş aşağı indiği sırada odun yüklü römorkun ayrılması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki eve çarptı.Devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Fahrettin Kuru (70) ise ağır yaralandı.Kuru, 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Kılıç'ın cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Hastane Trol 

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