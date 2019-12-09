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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Traktör 20 metrelik şarampole uçtu; 1'i ağır 2 yaralı İzle

Traktör 20 metrelik şarampole uçtu; 1'i ağır 2 yaralı İzle

traktörden detaylar

( BİLECİK ) BİLECİK

İlk Müdahale Trafik Kazası Direksiyon Trol 


- Bilecik'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktörün 20 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 yaralındı. Alınan bilgilere göre kaza Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki 11 AU 654 plakalı traktör sürücüsü Necmettin Avcı(68), Çağlayan mevkiine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç yolun sağ tarafında bulunan şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan aracın traktör bölümü ayrı, römork bölümü ise ayrı yerlere savruldu. Kazada araç sürücüsü Necmettin Avcı ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Azime Avcı (66) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan sürücü Bilecik Devlet Hastanesine, Azime Avcı ise Gölpazarı Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (CKT-Y)
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