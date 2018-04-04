Trafoya giren sansar telef oldu İzle



- Bilecik'te bir trafonun içine giren sansar, şebekeye kısa devre yaptırması sonucu telef olurken, sokakta bir süre elektrikler kesildi. Alınan bilgilere göre; Gazipaşa Mahallesi Muavenati İçtimai Sokak üzerinde trafodan kaynaklı bir elektrik kesintisi yaşandı. Bölgeye giden Bilecik OEDAŞ ekipleri trafoyu açtıklarında telef olan sansarla karşılaştılar. Telef olan sansarı sıkıştığı yerden çıkartan ekipler ardından sokağın elektriğini verdiler. Sansarın saklanmak için girdiği trafoda elektrik kablolarını kısa devre yaptırdığı ve bu nedenden telef olduğu öğrenildi.

