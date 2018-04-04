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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trafoya giren sansar telef oldu İzle

Trafoya giren sansar telef oldu İzle

-OEDAŞ yetkileri sansarın çıkarması ve telef olan sansardan detay

( BİLECİK ) BİLECİK

İçtima İçtimai Elektrik Kesintisi 


- Bilecik'te bir trafonun içine giren sansar, şebekeye kısa devre yaptırması sonucu telef olurken, sokakta bir süre elektrikler kesildi. Alınan bilgilere göre; Gazipaşa Mahallesi Muavenati İçtimai Sokak üzerinde trafodan kaynaklı bir elektrik kesintisi yaşandı. Bölgeye giden Bilecik OEDAŞ ekipleri trafoyu açtıklarında telef olan sansarla karşılaştılar. Telef olan sansarı sıkıştığı yerden çıkartan ekipler ardından sokağın elektriğini verdiler. Sansarın saklanmak için girdiği trafoda elektrik kablolarını kısa devre yaptırdığı ve bu nedenden telef olduğu öğrenildi.
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