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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Trafonun yanında ölü bulundu

Trafonun yanında ölü bulundu

Adli tıptan detay

İlk Müdahale Jandarma Cenaze Elektrik Kesintisi Sağlık Ekipleri 

-Cenazenin alınması
-Yakınlarının ağlaması
-şahsın fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te elektrik kesintisine giden elektrik arıza ekipleri trafonun yanında 35 yaşındaki Halil Kartal’ı ölmüş halde buldu. Olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesi küçük Kızılhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede elektrik kesintisinden dolayı elektrik arıza ekibi 100430 cadde üzerinde bulunan trafoya geldiğinde yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark etti. Şahsın cansız bir şekilde yattığını gören ekipler hemen jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen jandarma çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri şahsa yaptığı ilk müdahalesinde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla yapılan incelemede ölen kişinin Halil Kartal (35) olduğu belirlendi. Kartal’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Halil Kartal’ın uzun zamandır Mersin’de çalıştığı, 3 gün önce Gaziantep’e geldiği evli ve 2 çocuk babası olduğu, dün sabah evden iş aramak için çıktığı, akşam eve gelmemesi üzerine yakınlarının telefonuna ulaşamadığı belirtildi.
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