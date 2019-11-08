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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafolardan kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı İzle

Trafolardan kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı İzle

Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

Kamera Hırsız Alüminyum Irak 

-araca bindirilmeleri

( KONYA ) KONYA

- Konya’da elektrik direklerindeki trafoları sökerek içindeki alüminyum kabloları çalan 6 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli mahallelerde ve devlet kurumlarından trafo hırsızlığı olaylarının yaşanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşadığı bölgelerdeki MOBESE ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, Cemal E., Ramazan M., Ahmet G., Şaban A., Ferit K. ve Mesut K.’yi tespit etti. Piyasa değeri 100 bin lira olan trafoları çalan şüphelilerin kent merkezinde Ferit K. ve Mesut K.’nin hurdacılık yaptığı ve çalınan malzemeleri şüpheli şahıslardan aldıklarını belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemal E., Ramazan M., Ahmet G., Şaban A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ferit K. ve Mesut K. serbest bırakıldı.
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