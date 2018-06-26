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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Trafo bomba gibi patladı...O anlar kamerada

Trafo bomba gibi patladı...O anlar kamerada

trafonun patlama anı

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-vatandaşın kaçması

( BURSA -ÖZEL)- Trafonun patlama anı vatandaş kameralarına yansıdı BURSA

- Bursa'da bomba gibi patlayan trafo vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Vatandaş o anları saniye saniye cep telefonu kameralarına kaydetti.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde arızalanan bir trafo aniden alev aldı. Dumanların yükselmeye başladığı trafo kısa bir süre sonra bomba gibi patlamaya başladı.
Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığını o anlar amatör kameralara yansıdı. Vatandaş herhangi bir sorun çıkmaması için önce bölgeyi boşalttı ardından yetkililere haber verdi.
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