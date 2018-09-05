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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trafikteki modifiye araçlara ceza uygulandı - UŞAK

Trafikteki modifiye araçlara ceza uygulandı - UŞAK

- Uşak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin denetimlerinden görüntüler Uşak 'ta trafikteki modifiye araçlara ceza uygulandıUŞAK (AA) - Uşak 'ta, trafikte seyreden modifiye araçlara ceza uygulandı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Barboros Caddesi'nde oluşturdukları kontrol noktasında, kurallara aykırı şekilde modifiye edilmiş araçlara yönelik denetim yaptı.Denetimleri yerinde inceleyen Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, polislere ve sürücülere baklava ikramında bulundu.Bu arada bu yıl yapılan denetimlerde 2 bin 266 araca 1 milyon 689 bin 480 lira cezai işlem uygulandığını belirten emniyet yetkilileri, son 1 ayda ise 5 bin 257 otomobil ve 290 motosikletin kontrol edildiğini kaydetti.

Polis Lyon Kontrol Noktası Modifiye Trol 

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