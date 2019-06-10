Trafikteki lüks araçların tehlikeli drift şovu kamerada İzle



- Tuzla’da iki lüks araç trafiğin yoğun olduğu dönel kavşakta drift yaparak sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anları kameraya çeken magandalar görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladılar. Olay, Tuzla Akfırat otoyolu girişinde bulunan ve iş makinelerinin yoğun bir şekilde kullandığı kavşakta meydana geldi. Görüntülerde trafik magandası iki sürücü, lüks araçlarını yayaların ve trafikteki sürücülerin canlarını hiçe sayarak araçlarını yanlama denilen drift hareketiyle kavşağın içinde dakikalarca döndürüyor. Trafiğin bu sırada aktığı caddede, diğer sürücülerin korkulu bakışları arasında iki sürücü yanlamaya devam ettiği görülüyor. Diğer sürücüler yavaşlamak zorunda kalırken, şahıslar uzun süre bu şekilde “şovlarına” devam etti. Ardından trafiği birbirine katan sürücüler caddeden ayrılırken, o anları ise sosyal medya hesabından paylaştılar.

