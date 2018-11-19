Trafikteki bir anlık kararsızlık kazaya yol açtı: 3 yaralı

-Yaralı araç sürücüleri

-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Araçların çekiciye alınması



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Sultangazi-Mahmutbey yol ayrımında meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Mahmutbey Caddesi Sultangazi yol ayrımında sabah 10.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy yönünden Mahmutbey istikametine seyir halindeki 34 LR 8048 plakalı ticari araç, kavşaktan dönüp dönmemek konusunda kararsız kaldı. Sol şeritte bir anda yavaşlayan 34 LR 8048 plakalı araca arkasından gelen 78 SG 029 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup refüjdeki ağaca çarpan 34 LR 8048 plakalı aracın sürücüsü ve yanındaki arkadaşı ile 78 SG 029 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından çağrılan çekici yardımıyla araçlar olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte yoğunlaşan trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, trafikte bir anlık kararsızlık şans eseri bir faciaya dönüşmedi.

