Trafikte yüksek sesten ceza kesilen sürücü drift yaparak tepki gösterdi Video

-Sürünün konuşmaları

-Sürücünün drift yapması

-Sürücünün otomobiliyle yüksek sesle müzikle ayrılması



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta kural ihlali yüzünden otomobili bağlanan sürücü, aracını teslim aldığı günün akşamı tekrar ceza kesilmesiyle trafiği birbirine kattı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta kural ihlali nedeniyle otomobili bağlanan sürücü, aracını çıkardığı günün akşamı tekrarlayan yeni trafik cezası yüzünden trafiği birbirine kattı. Olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Barış D. yönetimindeki 46 AH 919 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken yüksek ses nedeniyle trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yüksek ses nedeniyle 108 TL trafik cezası kesilen Barış D., önceki gün kesilen trafik ceza makbuzlarını trafik polislerine göstererek, önce tartıştı sonra drift yaparak tepki gösterdi. Vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülenen olayda otomobil sürücüsü Barış D., ‘’Ben dün ki çocuk değilim. 24 saat geçmeden bana ceza yazamazsınız. Daha bugün çıktı. Bu arabayı dün bağlamıştınız ’’ dedi.



