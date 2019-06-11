Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Trafikte yüksek sesten ceza kesilen sürücü drift yaparak tepki gösterdi

Trafikte yüksek sesten ceza kesilen sürücü drift yaparak tepki gösterdi

Sürücü ile trafik ekiplerinin tartışması

Polis Kural İhlali Kamera Cep Telefonu Trafik Cezası 

-Sürünün konuşmaları
-Sürücünün drift yapması
-Sürücünün otomobiliyle yüksek sesle müzikle ayrılması

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta kural ihlali yüzünden otomobili bağlanan sürücü, aracını teslim aldığı günün akşamı tekrar ceza kesilmesiyle trafiği birbirine kattı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kural ihlali nedeniyle otomobili bağlanan sürücü, aracını çıkardığı günün akşamı tekrarlayan yeni trafik cezası yüzünden trafiği birbirine kattı. Olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Barış D. yönetimindeki 46 AH 919 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken yüksek ses nedeniyle trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yüksek ses nedeniyle 108 TL trafik cezası kesilen Barış D., önceki gün kesilen trafik ceza makbuzlarını trafik polislerine göstererek, önce tartıştı sonra drift yaparak tepki gösterdi. Vatandaşların cep telefonu kamerasınca görüntülenen olayda otomobil sürücüsü Barış D., ‘’Ben dün ki çocuk değilim. 24 saat geçmeden bana ceza yazamazsınız. Daha bugün çıktı. Bu arabayı dün bağlamıştınız ’’ dedi.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı