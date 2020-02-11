Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı

Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı

Polisin dur ihtarı

Sosyal Medya Polis Ekipleri Dur İhtarı Şehir İçi Trafik Terörü 

-Üzerlerine sürmesi ve kaçması
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde makas
-Şehir içinde tek teker
-E-5 Karayolu’nda makas
-Göktürk-Kemerburgaz yolunda tek teker

( İSTANBUL -ÖZEL)- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada- Mega kentin çeşitli noktalarında motosikletli magandalar terör estirdi- Polisin “dur” ihtarına uymayan maganda üzerine sürüp kaçtı İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletli bir maganda, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak üzerlerine süren motosikletli kaçarken, E-5 Karayolu ve Göktürk-Kemerburgaz yolunda ise 2 motosikletli maganda tek teker üzerinde giderek sürücülerin canını hiçe saydı. Magandalar o anları sosyal medyadan paylaştı. İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde motosikletli bir maganda, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aynı maganda şehir içinde seyrettiği esnada önündeki aracın hafif şekilde yanlama yapması üzerine karşılık vermek için tek teker üzerinde gitti. Başka bir gün Fatih Haşim İşçan Altgeçidi'nde seyreden motosikletli, uygulama yapan polis ekiplerini “dur” ihtarına uymayarak üzerlerine sürdü. 3 memuru atlatan motosikletli kaçmayı başardı. Hem makas attı hem de tek teker üzerinde gitti E-5 Karayolu’nda ise başka bir motosikletli maganda, yoğun trafikteki araçların arasından süratli bir şekilde makas atarak geçti. Aynı maganda başka bir gün ise arkadaşıyla seyrettiği Göktürk-Kemerburgaz yolunda tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Bu şekilde metrelerce giden magandalar, hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan motosikletlileri görenler ise şaşkına döndü. Trafikteki sürücülerin cep telefonlarıyla kaydettiği o anları magandalar sosyal medyada paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 3 motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı