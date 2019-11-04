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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafikte tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

Trafikte tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

Kavgadan detay

Kamera Cep Telefonu Irak 

-Araçlardan detay
-Yoldan geçen diğer sürücüler detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Trafikte 4 kişi birbirine girdi, diğer sürücüler ayırdı İSTANBUL

- Esenler'de trafikte seyir halindeki iki araçta bulunan 4 kişi yol vermeme nedeniyle araçlarını sağa çekerek tekme, tokat kavga etti. Kavgayı gören diğer sürücüler tarafları ayırırken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü gece 00.30 sıralarında Esenler Atışalanı yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeki iki araç bilinemeyen bir nedenle sağ şeritte durarak sözlü olarak tartışmaya başladı.
Tartışma, ısa sürede şiddetini artırarak yerini tekme ve yumruklara bıraktı. Bir anda kavga etmeye başlayan 4 kişi yumruk ve tekmelerle yolda birbirine vurmaya devam etti. Diğer sürücüler araya girip ayırdı Kavgayı gören diğer sürücüler de araçlarını durdurarak tarafları ayırmaya çalıştı. Vatandaşların uğraşlarına rağmen ayrılmayan taraflar birbirlerini darp etmeye devam etti. Vatandaşlar güçlükle de olsa tarafları ayırmayı başardı. Kavganın yol vermeden dolayı çıktığı öğrenilirken, vatandaşların araya girmesinin ardından taraflar hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar kamerada Esenler Atışalanı mevkiinde araçlarını sağa çekerek aşağıya inen tarafların, tekme ve yumruklarla kavga ettikleri o anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, tarafların yumruk ve tekmelerle bir birilerini darp ettikleri ve trafikteki sürücülerin ise tarafları ayırmaya çalıştığı görülüyor. (VB- MB-ZA-
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