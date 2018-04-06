

- Niğde’de bir kamyonetin kasasına konulan başka bir kamyonet kasası trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Kemerhisar beldesinden Bor ilçesi istikametine seyir halinde olan bir kamyonetin üzerinde herhangi bir önlem almadan başka bir kamyonetin kasasının taşınması görenleri hayrete düşürdü. Kamyonetin arkasında bulunan araçtan çekilen görüntülerde kamyonetin iki şeridi de kapattığı görülüyor. Kamyonetin bu şekilde trafikte seyir etmesi, diğer sürücüleri de tehlikeye sokmasına yorum yapan video sahibi sürücüyü uyarıyor. Herhangi bir olayın meydana gelip gelmediği bilinmiyor.

