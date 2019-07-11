Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada



- Kahramanmaraş'ta panelvan aracın arkasında kapıyı açarak seyir eden kişiler trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu. Görüntüler, Onikişubat İlçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde bir vatandaş tarafından çekildi. Panelvan aracın arkasında kapıyı açarak seyir eden kişiler tehlikeli görüntüler oluşturdu. O anlar ise trafikte seyir halinde olan başka bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Panelvan araç ise kapısı açık bir şekilde gözden kayboldu.

