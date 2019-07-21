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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Trafikte tehlikeli yolculuk...Aracın tavanına bağladıkları yatağı elleriyle tuttu Haberi

Trafikte tehlikeli yolculuk...Aracın tavanına bağladıkları yatağı elleriyle tuttu Haberi

Aracın görüntüsü

( BURSA - ÖZEL)- Aracının tavanına bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı BURSA

Uttu Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Bursa’da yeni aldığı yatağı biran önce evine götürmek isteyen müşteri, taşımak için araç bulamayınca çareyi kendi aracıyla taşımakta buldu. Tehlikeli bir şekilde yolda ilerleyen sürücü çevresindekilerinin de canını hiçe saydı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Mağazadan aldığı yeni yatağı biran önce evine götürmek isteyen müşteri, taşımak için araç bulamayınca kendi aracıyla taşımaya karar verdi. Kapalı kamyonetin bagajına sığdıramadığı yatağı aracın üzerine bağlayan sürücü, arka kapıları da açık vaziyette yola koyuldu. Bir vatandaşın cep telefonuna takılan görüntülerde, ilerleyen aracın yakınında kimsenin olmaması ve yatağın düşmemesi büyük bir faciayı önledi. Yatağın düşmemesi için bir kişinin de eliyle arabanın üzerindeki yatağı tutması dikkat çekti.
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