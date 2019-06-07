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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafikte tehlikeli yolculuk

Trafikte tehlikeli yolculuk

genç gövdesi dışarıda yolculuk yapıyor

( AĞRI ) AĞRI

Bild Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Trafikte seyir halindeki bir otomobilde yer bulamayan genç, gövdesinin yarısı dışarıda olacak şekilde yolculuk yaptı. Ağrı-Tutak karayolunda bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tıka basa doldurulan otomobilde yer bulamayan bir genç gövdesinin yarsı dışarıda kalacak şekilde yolculuk yaptı. Trafiğin yoğun olduğu ve tehlikeli virajlarla dolu olan yolda canını hiçe sayan genç aynı zamanda diğer insanlar içinde risk oluşturdu.
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