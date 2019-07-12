Trafikte tehditler savuran taksici kamerada

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bağcılar'da bir sürücünün yolunu kesen ticari taksi şoförü tehditler savurdu. O anları ise sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay akşam saatlerinde Bağcılar, TEM Otoyolu'nda yaşandı. İddiaya göre, Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, önüne kıran taksiciye yol vermeyince ikili arasında yolda tartışma yaşandı. Taksici ardından sürücünün önüne direksiyonu kırarak yolunu kesti. Arabadan inen taksi şoförü diğer sürücüye tehditler savurdu. Yaşanan bu olaylar saniye saniye cep telefonu ile kayıt altına aldı.

