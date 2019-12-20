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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı Video

Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı Video

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tutuklama Talebi Avcılık Kadın Sürücü 


- Eyüpsultan’da tartıştığı kadın sürücüyü darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüpsultan’da trafikte korna çaldığı için kadın sürücü Ş.A.’yı darp ettiği iddia edilen H.H.B., doktor olduğu öğrenilen kadın sürücünün şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.H.B., Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli H.H.B. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli H.H.B. çıkarıldığı hakimlikçe ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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