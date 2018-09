Trafikte tartıştığı genci öldüren travesti duruşmada 'meşru müdafa' dedi İzle

-Olay yeri, güvenlik kamerası

( BURSA ) - Trafikte tartıştığı genci öldüren travesti duruşmada "meşru müdafa" dedi BURSA



- Bursa’da trafikte tartıştığı Can Görkem Bayraktar’ı bıçaklayarak öldüren travesti Derya Yıldırım ilk kez hakim karşısına çıktı. Yıldırım, duruşmada önceki ifadesini tekrarlayarak meşru müdafaa yaptığını ileri sürdü. Olay 23 Nisan tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Meydanı'nda meydana geldi. Derya Yıldırım, trafikte Can Görkem Bayraktar ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Yıldırım, tartışmanın ardından yola devam edip Çekirge Caddesi'ndeki evine gitti. Bayraktar da Yıldırım'ı takip etti. Bayraktar, evin önünde çıkan tartışmada Yıldırım'ın kafasına vurdu. Yıldırım da Bayraktar'ı karın bölgesinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Bayraktar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan Derya Yıldırım hakkında hazırlanan iddianamede sanığın daha önce de İzmir’de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdüğü ortaya çıkmış ve Yıldırım için müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Derya Yıldırım ilk kez hakim karşısına çıktı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Can Görkem Bayraktar’ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapması istenen Derya Yıldırım ilk savunmasını tekrar ederek Bayraktar ile trafikte tartıştıklarını daha sonra Bayraktar’ın bıçakla kendisini takip ettiğini ve saldırmak istediğini o esnada kendini korumaya çalıştığını ve Bayraktar’ı öldürme kastı olmadığını söyledi.



Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.