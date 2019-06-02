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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Trafikte tartışan sürücüler araçlarından inip birbirlerine girdi

Trafikte tartışan sürücüler araçlarından inip birbirlerine girdi

Sürücüler araçlarından inip kavga etti

Kamera Telefon Kamerası Cep Telefonu 

-kavga anı telefon kamerası

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da iftar sonrası iki sürücü trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek kavga etti. Kadınların da karıştığı kavgayı çevredekiler ayırdı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde yaşandı. Trafikte tartışan iki sürücü, araçlarından inerek kavga etti. Kadınların da karıştığı kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Bir kişinin darp edilerek yaralandığı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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