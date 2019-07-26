Trafikte şaşırtan görüntüler...Eşeği dört tarafından kamyonete bağlayıp böyle taşıdılar



- Yozgat’ın Boğazlıyan-Yenifakılı ilçesi arasında kamyonet kasasına dört tarafından bağlanan eşek, trafikte sürücüler tarafından görüntülendi. Boğazlıyan-Yenifakılı ilçesi karayolunda seyir halindeki bir kamyonetin kasasına düşmemesi için halat yardımıyla sıkı sıkıya bağlanan eşeğe yapılan uygulamayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kamyonetin trafikte hızla ilerlerken üzerinde eşeğin virajlarda ayakta durmayı başarması ve yolculuk sırasında etrafını izlemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Eşeğin kamyonet kasasında yolculuğu bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.

