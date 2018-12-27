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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafikte şaşırtan görüntü

Trafikte şaşırtan görüntü

seyir halindeyken şemsiye tutan motosiklet sürücüsünün görüntüleri,

( GAZİANTEP )- Motosiklet sürücüsü güneşten korunmak için kullanılan şemsiyeyi yağmurda ıslanmamak için kullandı GAZİANTEP

Yağmurlu Akalan Kamera Uttu Motosiklet Sürücüsü 


- Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsü genellikle güneşten korunmak için kullanılan dev şemsiyeyi trafikte seyir halindeyken yağmurdan korunmak için kullanınca hem kendini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken kameralara yakalanan bir vatandaş yoğun yağış nedeniyle yoluna dev bir şemsiyeyle ile devam etti. Motosiklet sürücüsünün yağmurlu havada aracıyla birlikte seyir halindeyken bir eliyle şemsiyeyi tutup diğer eliyle motosikletini kullanmaya çalışması ilginç olduğu kadar tehlikeli görüntülerin de oluşmasına neden oldu. Uzun süre yoluna elinde tuttuğu şemsiye ile devam eden motosiklet sürücü daha sonra gözlerden kayboldu. (SVY-SD-
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