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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trafikte 'plaj şemsiyesi' ile seyreden araç - KONYA İzle

Trafikte 'plaj şemsiyesi' ile seyreden araç - KONYA İzle

Trafikte "plaj şemsiyesi" ile seyreden araç - KONYA - Üzerinde plaj şemsiyesiyle trafikte seyreden araçtan detayTrafikte "plaj şemsiyesi" ile seyreden araçKONYA (AA) - Konya 'da üzerinde plaj şemsiyesiyle trafikte seyreden araç, ilginç görüntüler oluşturdu.Merkez Selçuklu ilçesi Dr. Halil Ürün Caddesinde, 34 ACR 002 plakalı hafif ticari aracın, sıcak havada üzerine hasırdan plaj şemsiyesi konularak trafiğe çıkması görenlerin dikkatini çekti.Şaşkınlığını gizleyemeyen bazı vatandaşlar, ilginç anları cep telefonuna kaydetti.

İlginç Görüntü Cep Telefonu 

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