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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafikte patenle ölüm yolculuğu

Trafikte patenle ölüm yolculuğu

Minibüse tutunarak gitmesi

( BURSA - ÖZEL) BURSA

Şehir İçi 


- Bursa'da patenci genç tehlikeli bir şova imza attı. Şehir içi mavi minibüsün penceresine tutunarak yolculuk yaptı. O anları ise kendi telefonundan görüntüleyip paylaştı. Bursa'da ismi öğrenilemeyen patenci bir genç bu kadarı da olmaz dedirtecek bir şova imza attı. Suriyeli olduğu iddia edilen genç şehir içinde çalışan mavi minibüslerden birinin açık olan camına tutundu, kilometrelerce yolculuk yaptı. Bu da yetmezmiş gibi bir de o anları kendi telefonundan görüntüledi.Patenci genç ile beraber minibüsün içinde olan yolcular da o anları kayıt altına aldı. Yolculuk boyunca herhangi bir kaza yaşanmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.
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