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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafikte ölümcül konfor İzle

Trafikte ölümcül konfor İzle

Tehlikeli şekilde trafikte seyreden motosiklet ve sürücüsünün cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri

( TOKAT - ÖZEL) TOKAT

Cep Telefonu Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 


- Tokat’ta bir motosiklet sürücüsünün ıslak zemin üzerinde trafikte seyrederken konfor uğruna yaptığı tehlikeli akrobasi, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tokat’ta kent merkezinde bulunan Mustafa Satan Caddesi üzerinden Behsat Bulvarına doğru seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün, bacaklarını direksiyonun üzerine atarak trafikte ilerlediğini gören vatandaşlar durumu hemen cep telefonları ile kayda aldı. Yağan yağmurdan dolayı ıslak olan yolda tehlikeli şekilde seyreden motosiklet herhangi bir kazaya neden olup olmadığı bilinmezken, sürücünün rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. (DEE-UY-
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